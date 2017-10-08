حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)
حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)
08:28 م الأحد 08 أكتوبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب
بورسعيد - طارق الرفاعي:
امتلأت حدائق محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بمشاهدي مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المكونغولي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
وتوافد كثير من جمهور المباراة الذين اصطفوا أمام شاشات العرض التي وضعت بعدد من حدائق المحافظة، فيما تعالت الهتافات وصيحات تشجيع المنتخب أثناء عرض المباراة المهمة التي يخوضها باستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.
وكان المحافظ اللواء عادل الغضبان أعلن عن تخصيص 3 شاشات عملاقة لمشاهدة اللقاء في حدائق سعد زغلول، والسلام، ومدينة بوفؤراد، متمنيًا التوفيق والفوز للمنتخب المصري وتحقيق حلم وآمال المصريين بالتأهل لكأس العالم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حلم المنتخب.. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر
-
حلم المنتخب.. جمهور الأقصر يتفاعل مع لمسات صلاح وصبحي وجمعة (صور)
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يشاهد مباراة مصر والكونغو بحديقة سعد زغلول
-
حلم المنتخب.. الحماس وترقب الفوز يسيطر على جماهير السويس
إعلان
إعلان