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حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)

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مصراوي Masrawy

حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" (صور)

08:28 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب

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بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

امتلأت حدائق محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بمشاهدي مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المكونغولي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في .

وتوافد كثير من جمهور المباراة الذين اصطفوا أمام شاشات العرض التي وضعت بعدد من حدائق المحافظة، فيما تعالت الهتافات وصيحات تشجيع المنتخب أثناء عرض المباراة المهمة التي يخوضها باستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وكان المحافظ اللواء عادل الغضبان أعلن عن تخصيص 3 شاشات عملاقة لمشاهدة اللقاء في حدائق سعد زغلول، والسلام، ومدينة بوفؤراد، متمنيًا التوفيق والفوز للمنتخب المصري وتحقيق حلم وآمال المصريين بالتأهل لكأس العالم.​

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