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حلم المنتخب.. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر

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مصراوي Masrawy

حلم .. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع

08:04 م الأحد 08 أكتوبر 2017

حلم المنتخب.. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر

فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر

المنيا - ريمون الراوي

افترشت عشرات الفتيات في المنيا الأرض بشوارع وسط وشمال مدينة المنيا، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني والكونغو.

ورددت الفتيات الهتافات ورفعن علم مصر أثناء الفرص الضائعة التي كادت أن تضمن تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول، وأخذن يرددن الدعاء أملًا في الفوز والصعود لنهائيات .

وشهدت الشوارع الرئيسية في مدينة المنيا ومراكز المحافظة التسع، توافد المئات على الكافيهات وأماكن التجمعات، حرصًا على التشجيع الجماعي وتحقيق حلم المونديال.

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مصراوي Masrawy

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