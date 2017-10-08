حلم المنتخب.. فتيات المنيا يفترشن الشوارع لتشجيع مصر

المنيا - ريمون الراوي

افترشت عشرات الفتيات في المنيا الأرض بشوارع وسط وشمال مدينة المنيا، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني والكونغو.

ورددت الفتيات الهتافات ورفعن علم مصر أثناء الفرص الضائعة التي كادت أن تضمن تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول، وأخذن يرددن الدعاء أملًا في الفوز والصعود لنهائيات كأس العالم.

وشهدت الشوارع الرئيسية في مدينة المنيا ومراكز المحافظة التسع، توافد المئات على الكافيهات وأماكن التجمعات، حرصًا على التشجيع الجماعي وتحقيق حلم المونديال.