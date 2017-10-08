بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب
بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب
07:59 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)
سوهاج – عمار عبد الواحد
امتلأت المقاهي والكافيهات ومراكز الشباب بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج، مساء اليوم الأحد، بالآلاف من المواطنين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، وسط هتافات من المشجعين، متمنين الفوز للمنتخب المصري وتأهله لكأس العالم.
من جهتها أعدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، شاشتي عرض، إحداهما بالمسرح الروماني وإستاد سوهاج الرياضي لبث المباراة، وتواجد محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم والعديد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين أمام شاشة العرض بالمسرح الروماني.
ونشرت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، قوات لتأمين المسرح الروماني وإستاد سوهاج الرياضي، وكذلك بالميادين المتوقع أن تشهد احتفالات المواطنين بالنصر بعد انتهاء وقت المباراة.
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