حلم المنتخب.. جماهير أسوان تشجع بالأعلام وتترقب الهدف
حلم المنتخب.. جماهير أسوان تشجع بالأعلام وتترقب الهدف
07:52 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)
أسوان - إيهاب عمران:
رفعت جماهير أسوان الأعلام ورددت الأغاني الوطنية تشجيعا لمنتخب مصر الوطني في مباراته المصيرية أمام منتخب الكونغو.
كانت المقاهي والكافيهات، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لتشجيع المنتخب حتى كافتريات محطات السكة الحديد امتلأت عن آخرها.
في المقابل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن فتح 231 مركز شباب وناد بالمجان أمام جماهير أسوان لمشاهدة وتشجيع المنتخب.
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