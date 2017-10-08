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حلم المنتخب.. جمهور الأقصر يتفاعل مع لمسات صلاح وصبحي وجمعة (صور)

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مصراوي Masrawy

حلم .. جمهور الأقصر يتفاعل مع لمسات صلاح وصبحي وجمعة (صور)

07:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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حلم المونديال.. حدائق بورسعيد

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حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)

الأقصر - محمد محروس:

امتلأت مقاهي محافظة الأقصر بالجماهير، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة والكونغو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتفاعل الجمهور مع لمسات اللاعبين محمد صلاح ورمضان صبحي وصالح جمعة في الدقائق الأولى للمباراة، حيث ضجت المقاهي بالصيحات والهتافات.

وفتحت مراكز الشباب بالمحافظة أبوابها للجماهير ووضعت 38 شاشة عرض كبيرة لعرض المباراة.

وانطلقت مواجهة مصيرية لمنتخب مصر أمام الكونغو في السابعة من مساء اليوم، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن تصفيات .

ويدخل منتخب "الفراعنة" المباراة متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط تليه أوغندا بـ 8 نقاط، وغانا بـ 6 نقاط، ثم الكونغو بنقطة وحيدة.​

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