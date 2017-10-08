أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشاهد مباراة مصر والكونغو بحديقة سعد زغلول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشاهد مباراة والكونغو بحديقة سعد زغلول

07:38 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    a6e7f5cd99.jpg

  • عرض 4 صورة

    74f7e69fe2.jpg

  • عرض 4 صورة

    1f3a86677a.jpg

  • عرض 4 صورة

    1792a2cf0c.jpg

إعادة الألبوم

حلم المونديال.. حدائق بورسعيد

الألبوم التالى

حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يشاهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مباراة منتخبي مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018، عبر شاشة عملاقة بحديقة سعد زغلول في حي العرب.

وكان "الغضبان" أعلن عن إقامة 3 شاشات عملاقة لمشاهدة اللقاء بحدائق سعد زغلول والسلام ومدينة بوفؤراد.

وتمنى محافظ بورسعيد، التوفيق والفوز للمنتخب المصري، وتحقيق حلم وآمال المصريين بالتأهل لكأس العالم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حلم المونديال.. حدائق بورسعيد "تحت أمر" المنتخب (صور)

    أخبار

  • بالصور- حلم المنتخب... أبناء سوهاج يملأون الكافيهات ومراكز الشباب

    أخبار

  • حلم المنتخب.. جماهير أسوان تشجع بالأعلام وتترقب الهدف

    أخبار

  • حلم المنتخب.. جمهور الأقصر يتفاعل مع لمسات صلاح وصبحي وجمعة (صور)

    أخبار

إعلان

b03d910b07.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب