بالصور.. محافظ بورسعيد يشاهد مباراة مصر والكونغو بحديقة سعد زغلول

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يشاهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مباراة منتخبي مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، عبر شاشة عملاقة بحديقة سعد زغلول في حي العرب.

وكان "الغضبان" أعلن عن إقامة 3 شاشات عملاقة لمشاهدة اللقاء بحدائق سعد زغلول والسلام ومدينة بوفؤراد.

وتمنى محافظ بورسعيد، التوفيق والفوز للمنتخب المصري، وتحقيق حلم وآمال المصريين بالتأهل لكأس العالم.