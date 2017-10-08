برلماني يتقدم بسؤال عاجل لـ«وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد»

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تقدم تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، بسؤال عاجل إلي وزير التنمية المحلية، ومحافظ الوادي الجديد، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار بشأن قيام المحافظ بمنح عدد من شباب محافظة الدقهلية 10 آلاف فدان، ونفس المساحات لعدد آخر من شباب محافظة سوهاج.

وتساءل النائب: «كيف يقوم محافظ الوادي الجديد ويوافقه وزير التنمية المحلية في مثل هذا القرار بالوقت الذي يتم إهمال شباب الوادي الجديد الذي يعاني من البطالة، وندرة الأراضي المتوفرة، فضلا عن الإجراءات المجحفة التي تفرضها وزارة الري والموارد المائية في الوادي الجديد والتي تمنع المشروعات الزراعية للشباب بالإضافة إلى موقفها الرافض لتنفيذ أية مشروعات زراعية لأبناء الوادي الجديد».

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وتابع عبد القاد: «هل انتهيتم من توفير الأراضي اللازمة لشباب الوادي الجديد الباحث عن قوت يومه في ظل الأزمات التي يعانيها سوق العمل حتى يتم تخصيص أراضي الوادي الجديد لشباب المحافظات الأخرى»، مطالبًا بضرورة مراجعة القرار الذي يثير غضب أبناء الوادي، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة الباحثين عن فرص عمل لمواجهة شبح البطالة الذي يطاردهم في كل مكان.