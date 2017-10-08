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وكيل اقتصادية البرلمان: قرار وقف صرف الخبز للمغتبرين خارج محافظتهم غير مدروس

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وكيل اقتصادية البرلمان: قرار وقف صرف الخبز للمغتبرين خارج محافظتهم غير مدروس وكيل اقتصادية البرلمان: قرار وقف صرف الخبز للمغتبرين خارج محافظتهم غير مدروس

التحرير

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تقدم النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الدكتور علي مصيلحي، بشأن أزمة صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم فقط، معتبرًا أن قرار الوزير بوقف صرف الخبز للمغتربين خارج محافظاتهم، قرار غير مدروس ويعصف بملايين المغتربين داخل محافظة الجيزة تحديدًا.

ولفت في بيانه إلي أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيق وإعلاء مصلحة المواطن وإيجاد آليات أخرى بديلة لضبط المنظومة بدلاً من وضع المصريين على المحك، متسائلاً: «كيف يتم إيقاف صرف حصص الخبز للمواطنين المغتربين بالجيزة بعلة تطبيق نظام جديد».

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وأضاف: «إن تطبيق القرار تم البدء في تنفيذه فعليا، دون إخبار أصحاب المخابز بالقرار، وكان ينبغي على الوزارة إيجاد حلولا بديلة وليس منع صرف الخبز»، متابعًا: «هذا القرار لن يمنع التلاعب والفساد كما يحاول أن يرسخ لذلك معالي وزير التموين، وقرار قصر الصرف على محل الإقامة سوف يحرم المغتربين نظرًا لتنقلهم الدائم بين محافظتين أو أكثر».

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التحرير

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