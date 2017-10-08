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الخارجية: ننسق مع أجهزة الدولة وليبيا لاستعادة «جثامين الأقباط»

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الخارجية: ننسق مع أجهزة الدولة وليبيا لاستعادة «جثامين الأقباط» الخارجية: ننسق مع أجهزة الدولة وليبيا لاستعادة «جثامين الأقباط»

التحرير

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قال السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية على الانتهاء من إجراءات نقل رفات المواطنين المصريين الذين اغتالتهم يد الإرهاب الآثم فى ليبيا عام 2015 إلى أرض الوطن.

وأشار مساعد وزير الخارجية فى بيان صحفى إلى أن السلطات المصرية كانت قد شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إعلان السلطات الليبية عن القبض على عناصر تنظيم "داعش" المتورطين فى العديد من الجرائم ضد الإنسانية ومن بينها الحادث البشع الذى راح ضحيته 21 مواطناً مصرياً.

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وأكد مساعد وزير الخارجية على تواصل الوزارة مع الكنيسة المصرية لترتيب إجراءات استقبال ودفن شهداء الوطن، فضلا عن أنه جار التواصل مع أهالى الشهداء لإطلاعهم على كل الترتيبات.

وأوضح أن السفارة المصرية في ليبيا على تواصل دائم مع المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين لمتابعة عمليات التحقيقات الشاملة التى تجرى مع العناصر الإرهابية، ولتعجيل إجراءات نقل الرفات إلى أرض الوطن فى أقرب فرصة.

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التحرير

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