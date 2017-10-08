لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدين حادث إطلاق النار علي حراسة قصر ملكي بجدة

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تابعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بكل مشاعر الألم والأسى، أنباء حادث إطلاق النار على قوة حراسة أحد القصور الملكية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذى أسفر عن استشهاد اثنين من جنود الحراسة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأحد: «بقدر ما آلمنا الحادث الإرهابى الغادر، نثمن ما تقوم به أجهزة الأمن السعودية من جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وما أعلنته عن تفكيك خلايا إرهابية بالرياض وضبط عناصرها فى مواقع مختلفة، ما أحبط ولا شك عددا من الحوادث الإجرامية التى كانوا يخططون لها».

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ولفتت اللجنة إلي أن الحرب المقدسة على الإرهاب، التى تخوضها فى كل من مصر والسعودية ضد الفكر المتطرف والتمويل المأجور والسياسيات المريضة لبعض الدول والتنظيمات مستمرة، قائلاً: «ولن يثنينا سقوط الشهداء والمصابين، لأن دماءهم الطاهرة وقود تلك الحرب».