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الملك سلمان يصل إلى الرياض بعد زيارة تاريخية لموسكو

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يصل إلى الرياض بعد زيارة تاريخية لموسكو

07:20 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الملك سلمان يصل إلى الرياض بعد زيارة تاريخية لموسكو

الملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة - (مصراوي)

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك ، اليوم الأحد، السعودية، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى العاصمة الروسية موسكو.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، كان في استقباله في ساحة المطار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 

كما كان في استقبال الملك والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد كبير من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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مصراوي Masrawy

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