حلم المنتخب.. الحماس وترقب الفوز يسيطر على جماهير السويس
حلم المنتخب.. الحماس وترقب الفوز يسيطر على جماهير السويس
07:36 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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قبل مباراة المنتخب.. مقاهي المنوفية كاملة العدد
السويس - حسام الدين أحمد:
بين لحظات الترقب والحماس، بدأ السوايسة متابعة مباراة منتخب مصر والكونغو، والتي ستحسم بنسبة كبيرة فرصة مصر للوصول إلى كأس العالم.
وتحول الهدوء الذي سيطر على مقاهي السويس بضواحي المدينة قبل بدء المباراة إلى صيحات عالية، يملأها الحماس والرغبة في الفوز والتأهل بعد 27 عامًا.
ووفرت المقاهي والكافتريات بالكورنيش، عدة شاشات عرض كبيرة غطت على الشاشة الصغيرة التي وضعتها مديرية الشباب والرياضة بجوار حديقة الشهداء.
وعلى الكورنيش توافد بائعو الأعلام، حيث من المنتظر إقامة احتفالات كبيرة ساهرة بطريق الكورنيش كما هو معتاد في المباريات الكبيرة.
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