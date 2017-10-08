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"ضعف الإشارة" يجبر محافظ بني سويف على تغيير مكان مشاهدته مباراة المنتخب

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مصراوي Masrawy

"ضعف الإشارة" يجبر محافظ بني سويف على تغيير مكان مشاهدته مباراة

07:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

محافظ بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أجبر ضعف إشارة البث في جهاز الاستقبال الخاص بمركز شباب العبور في مدينة بني سويف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على استبدال موقع مشاهدته مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم بنادي الإدارة المحلية على كورنيش النيل.

وفشل العاملون في مديرية الشباب في تشغيل القناة العارضة لمباراة والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 2018، ما أجبر جماهير المديرية على الانتقال إلى نادي الإدارة المحلية لمشاهدة المباراة.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.​​

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مصراوي Masrawy

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