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تنظيم داعش يستعيد مناطقه في "الميادين" من النظام السوري

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مصراوي Masrawy

تنظيم داعش يستعيد مناطقه في "الميادين" من النظام السوري

07:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017

سيارة تمر في شارع متضرر من المعارك والقصف عند أطرا

(أ ف ب):

تمكن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، من إبعاد قوات النظام السوري من معقله مدينة الميادين في شرق سوريا، وذلك بعد بضعة أيام فقط من دخول هذه القوات لأطراف المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وباسناد من الطيران الروسي، نجحت قوات النظام الجمعة، في دخول الضواحي الغربية للميادين الواقعة في محافظة دير الزور التي تعتبر أحد آخر معاقل الجهاديين في سوريا.

وقال المرصد إن "الهجمات المضادة لتنظيم داعش نجحت في ابعاد قوات النظام من الضاحية الغربية للميادين".

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان قوات النظام كانت على بعد ستة كيلومترات على الاقل من المدينة، لافتا الى ان تعرض المدينة "لغارات جوية كثيفة يشنها الطيران السوري والروسي".

وكان مصدر عسكري سوري وصف الميادين الجمعة بانها "العاصمة الامنية والعسكرية" لتنظيم داعش في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والمحاذية للعراق.

وكان الجهاديون الذين فروا من الرقة لجأوا الى مدينتي الميادين والبوكمال الواقعتين في وادي الفرات الذي يمتد حتى الحدود العراقية.

ولا يزال تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على نصف محافظة دير الزور حيث يتعرض لهجومين منفصلين. الاول من قوات النظام الموجودة على الضفة الغربية للفرات والتي تتقدم في الاتجاه الجنوبي الشرقي بدعم جوي روسي، والثاني من قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتقدم من شمال المحافظة، بحسب المرصد.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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