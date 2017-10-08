قبل مباراة المنتخب.. مقاهي المنوفية كاملة العدد

المنوفية - مروة فاضل:

امتلأت مقاهي محافظة المنوفية بأعداد كبيرة من المواطنين الذي توافدوا عليها لمشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس العالم روسيا 2018.

كما تزايد الإقبال على الشاشات التي تم تخصيصها من محافظة المنوفية أمام استاد شبين الكوم، وبالساحة الشعبية في حي غرب ومركز شباب الحي القبلي، وكذا حي شرق شبين الكوم، وبالساحات الشعبية ومراكز الشباب.

كما انتقل الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة إلى استاد الجامعة بشبين الكوم لمشاهدة المباراة، ورفع المواطنون أعلام مصر، فيما دوت بشوارع المحافظة الأغاني الوطنية في انتظار الفوز والتأهل للمونديال.​