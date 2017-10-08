أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قبل مباراة المنتخب.. مقاهي المنوفية كاملة العدد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قبل مباراة .. مقاهي المنوفية كاملة العدد

07:14 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    1f92c227fe.jpg

  • عرض 3 صورة

    7123c473a4.jpg

  • عرض 3 صورة

    77bc137fc4.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. استعدادات مكثفة لمباراة المنتخب بـ

الألبوم التالى

بالصور.. استعدادات مكثفة لمباراة المنتخب بـ "مهندسين أسيوط"

المنوفية - مروة فاضل:

امتلأت مقاهي محافظة المنوفية بأعداد كبيرة من المواطنين الذي توافدوا عليها لمشاهدة مباراة منتخب والكونغو في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات 2018.

كما تزايد الإقبال على الشاشات التي تم تخصيصها من محافظة المنوفية أمام استاد شبين الكوم، وبالساحة الشعبية في حي غرب ومركز شباب الحي القبلي، وكذا حي شرق شبين الكوم، وبالساحات الشعبية ومراكز الشباب.

كما انتقل الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة إلى استاد الجامعة بشبين الكوم لمشاهدة المباراة، ورفع المواطنون أعلام مصر، فيما دوت بشوارع المحافظة الأغاني الوطنية في انتظار الفوز والتأهل للمونديال.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل مباراة المنتخب.. باعة الجريد في الفيوم يتحولون للأعلام (صور)

    أخبار

  • 231 مركز شباب ونادي تعرض مباراة مصر والكونغو بأسوان

    أخبار

  • 4 بوابات مخصصة لدخول الجماهير مباراة مصر والكونغو

    أخبار

  • بالصور.. جمعية زراعية تعرض بطاطين للبيع.. ووكيل الوزارة: جاري التحقيق

    أخبار

إعلان

dca384406d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب