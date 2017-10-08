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بالصور.. استعدادات مكثفة لمباراة المنتخب بـ "مهندسين أسيوط"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استعدادات مكثفة لمباراة بـ "مهندسين أسيوط"

07:13 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

استعدت نقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، اليوم الأحد، لاستقبال المئات من أعضائها وذويهم لمشاهدة مباراة منتخب والكونغو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 2018.

وكان مجلس إدارة النقابة وناديها وجها الدعوة لجميع الأعضاء لمشاهدة المباراة، كما وجه نقيب المهندسين الدعوة للسكرتير العام بالمحافظة المهندس محمد عبد الجليل.

وأضاف الدكتور محمد عمر، مدير النادي، أنه تم التجهيز لتلك الفاعلية منذ الأمس، وذلك من خلال توفير شاشات عرض ضخمة وأخرى متغيرة الأحجام بساحات النادي، والروف، وبعض القاعات الداخلية.

وقال أمين اللجنة الرياضية بنقابة المهندسين الفرعية، المهندس أحمد خليل: "نعمل علي توفير كل ما يحتاجه المشاهدون خلال المباراة، وحسن استقبالهم، وتوجيههم إلى المقاعد المخصصة بالنقابة وناديها للمباراة، وتوفير سبل الراحة، وتقديم خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم".​

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