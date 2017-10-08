والد النني: ابني في أحسن حالاته.. وجاهز لكأس العالم

الغربية - مروة شاهين:

قال الكابتن ناصر النني، مدرب بنادي البلدية بالمحلة الكبرى ووالد اللاعب محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، إن نجله جاهز لمباراة الكونغو والتأهل لكأس العالم، وإنه في أحسن حالاته النفسية، مشيرًا إلى أنه أوصاه، أمس السبت، عبر اتصال هاتفي، بالجدية والتركيز في الملعب، والإنصات لتعليمات المدرب وتنفيذها.

ولفت، إلى أن منتخبنا أصبح يضم العديد من نجوم الكورة في العالم مثل النني وصلاح، وأنه يتوقع تحقيق الفوز دون عناء، مؤكدًا أن اللاعبين تلقوا العديد من التدريبات واستعد استعدادًا كاملاً لمباراة اليوم.