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مدرب صلاح في الغربية: لديه من المهارات ما لم يستغل بعد

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مصراوي Masrawy

مدرب صلاح في الغربية: لديه من المهارات ما لم يستغل بعد

07:08 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مدرب صلاح في الغربية: لديه من المهارات ما لم يستغل بعد

مدرب صلاح في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

قال غمري السعداني، مدرب نجم الوطني محمد صلاح في "مركز شباب نجريج" التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، إن محمد صلاح لديه من المهارات الكثير الذي لم يكتشف بعد.

وأضاف قائلاً: "صلاح شويط ضربات ثابتة من مسافات بعيدة وأتمني أن يستفيد منه مدرب الفريق ، وهو لاعب متميز لأن أهم ما يميزه سرعته".

يذكر أن السعدني درب محمد صلاح في مركز شباب قرية نجريج منذ أن كان عمره 8 سنوات وإلى أن وصل لعمر 14.​

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مصراوي Masrawy

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