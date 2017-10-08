مدرب صلاح في الغربية: لديه من المهارات ما لم يستغل بعد

الغربية - مروة شاهين:

قال غمري السعداني، مدرب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في "مركز شباب نجريج" التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، إن محمد صلاح لديه من المهارات الكثير الذي لم يكتشف بعد.

وأضاف قائلاً: "صلاح شويط ضربات ثابتة من مسافات بعيدة وأتمني أن يستفيد منه مدرب الفريق كوبر، وهو لاعب متميز لأن أهم ما يميزه سرعته".

يذكر أن السعدني درب محمد صلاح في مركز شباب قرية نجريج منذ أن كان عمره 8 سنوات وإلى أن وصل لعمر 14.​