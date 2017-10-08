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قبل مباراة المنتخب.. باعة الجريد في الفيوم يتحولون للأعلام (صور)

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مصراوي Masrawy

قبل مباراة .. باعة الجريد في الفيوم يتحولون للأعلام (صور)

06:57 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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قبل مباراة المنتخب.. مقاهي المنوفية كاملة العدد

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قبل مباراة المنتخب.. مقاهي المنوفية كاملة العدد

الفيوم - حسين فتحي:

تحولت شوارع الفيوم قبل بدء مباراة والكونغو المقررة في السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018 إلى خلية من باعة الأعلام الذين تركوا مهنتهم الأصلية في بيع منتجات الجريد والفخار وتحولوا إلى بيع أعلام مصر.

ووضع مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم شاشتي عرض عملاقتين للجماهير بالمجان، كما تجمع الآلاف أمام الشاشة العملاقة بميدان عبد المنعم رياض، في حين حدد مستأجرو حديقة السواقي رسم قدره جنيهين مقابل مشاهدة المباراة عبر الشاشات العملاقة التي وضعت بالحديقة.

وانطلق الشباب والصغار فى شوارع الفيوم وهم يحملون الأعلام، تمهيدًا للاحتفال بفوز المنتخب المصري والوصول لنهائيات .

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