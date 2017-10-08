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وفاة وزير الصحة التونسي بنوبة قلبية خلال سباق للتوعية على خطر السرطان

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مصراوي Masrawy

وفاة وزير الصحة التونسي بنوبة قلبية خلال سباق للتوعية على خطر السرطان

06:59 م الأحد 08 أكتوبر 2017

وفاة وزير الصحة التونسي بنوبة قلبية خلال سباق للتوعية على خطر السرطان

صورة لوزير الصحة التونسي سليم شاكر الذي توفي في 8

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر، 56 عامًا، الاحد اثر تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته في ماراتون نظم لفائدة جمعية تكافح مرض السرطان، بحسب ما اعلنت الوزارة.

وقال رئيس التونسية يوسف الشاهد في نعيه للوزير "فقدت برحيله أخا وصديقا وزميلا، عرفته مناضلا من أجل تونس، رحل عنا سليم وهو يقوم بواجبه، وتوفي وهو يقوم بعمل انساني نبيل".

وكان الفقيد شارك صباح الاحد في مدينة نابل لمسافة نحو 500 متر في ماراتون نظمته جمعية لمكافحة امراض السرطان، بهدف جمع تمويلات لبناء مستشفى يخصص للاطفال المصابين بالسرطان، بحسب مكتب الاعلام في وزارة الصحة التونسية.

والقى الوزير كلمة ثم صعد إلى سيارته حيث اصيب بوعكة، بحسب المصدر ذاته، وتوفي في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية الذي نقل اليه.

واشادت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصال الراحل الذي كان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية، وعين وزيرا للصحة في التعديل الاخير للحكومة في سبتمبر 2017.

وكان سليم شاكر تولى مرارا مناصب حكومية منذ ثورة 2011 وشغل خصوصا منصبي وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية في 2016.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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