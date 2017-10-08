بالصور.. مقاهي الإسكندرية تستقبل جماهير المنتخب
بالصور.. مقاهي الإسكندرية تستقبل جماهير المنتخب
06:49 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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الإسكندرية - محمد البدري:
بدأ المئات من أهالي الإسكندرية في التوافد على المقاهي لحجز أماكنهم لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.
وضع مسؤولو المقاهي شاشات عرض كبيرة وكراسٍ بساحات مقاهيهم لتوفير مناخ مناسب للجماهير واستيعاب أكبر عدد منهم أثناء عرض المباراة.
ورصد مصراوي توقعات المواطنين بالنتيجة قبل انطلاق المباراة، والتي رجح خلالها الجمهور فوز مصر بنتيجة تراوحت بين هدفين مقابل هدف و٣ أهداف نظيفة.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيرًا الكونغو برصيد نقطة واحدة.
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