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الأرصاد الجوية تؤكد انخفاض مميز لدرجات الحرارة غدا الإثنين وسقوط الأمطار على المناطق التالية

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الأرصاد الجوية تؤكد انخفاض مميز لدرجات الحرارة غدا الإثنين وسقوط الأمطار على المناطق التالية الأرصاد الجوية تؤكد انخفاض مميز لدرجات الحرارة غدا الإثنين وسقوط الأمطار على المناطق التالية

أكد أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد الإثنين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة وكافة المناطق، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح الخير يا ”، على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه سوف تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدا 27 درجة، مشيرا إلى أن سر الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة اليومين الماضيين هو تغير اتجاه الرياح من شمالية شرقية وغربية إلى الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أنه توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مشيرا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومحافظات الوجه البحري نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

 

المصدر : مصر فايف

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