نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم والقنوات الناقلة .. تفاصيل المباراة لحظة بلحظة

ننشر ملخص نتيجة مباراة مصر والكونغو، ومتابعة للمباراة لحظة بلحظة، بعد أن قدم المتخب الغاني هدية ثمينة للمنتخب المصري، بعد تعادله مع المنتخب الأوغندي بدون أهداف، لتصبح مصر على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وبعد نتيجة مباراة غانا وأوغندا، وفى حالة الفوز على الكونغو يصعد منتخب مصر إلى المونديال.

ملخص نتيجة مباراة الكونغو ومصر لحظة بلحظة

السلام الوطني لمصر.

السلام الوطني للكونغو.

نزول الفريقين لأرض الملعب.

وتتجه أنظار ملايين المصريين صوب مدينة الإسكندرية، حيث موعد مباراة مصر والكونغو، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، في المبارة التي ستحدد بشكل كبير فرصة مصر في التأهل للمونديال، وتحقيق حلم ملايين المصريين في مشاهدة الفريق المصري في نهائيات كأس العالم القادمة.

كما وافقت وزارة الداخلية علي طرح عدد 60 ألف تذكرة للمشجعين لمشاهدة المباراة المصيرية بين منتخب مصر والكونغو، والتى نفذت فور طرحها في اليوم الأول بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

يدخل منتخب مصر مباراة الكونغو وهو في يحتل المركز الاول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أوغندا في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل ومن فوزين هامين على منتخب غانا ومنتخب الكونغو، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة.

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم:

1- منتخب مصر 9 نقاط.

2- منتخب أوغندا 8 نقاط.

3- منتخب غانا 6 نقاط.

4- منتخب الكونغو نقطة واحدة.

ميعاد مباراة مصر والكونغو 2017 القادمة في تصفيات كأس العالم

حدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» الأحد الموافق 8 أكتوبر، موعداً لمباراة مصر والكونغو في الجولة الخامسةمن تصفيات كأس العالم 2017، في المباراة التي تنطلق عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتي تقام على ملعب برج العرب الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو يوم 8 أكتوبر في تصفيات كأس العالم

ننشر القنوات الناقلة لمباراة المنتخب مع الكونغو ، أصدرت منذ قليل شركة برزنتيشن بيان تعلن فيه الحصول علي حقوق نقل مباراة الكونغو ومصر (مباراة العودة) وأكدت على انها صاحبة الحقوق الحصرية لمباراة مصر والكونغو والتي ستقام في مصر يوم 8 أكتوبر والتي تقرر نقلها على قناة أون سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو .. تردد أون سبورت «on sport» على النايل سات

يذكر أن حقوق بث لقاء مصر والكونغو حصريا على قناة on sport على التردد التالي:

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر والكونغو على نايل سات:

التردد 10853

أفقي

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المصدر : مصر فايف