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مصرع مساعد مدير أمن السويس وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة

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مصراوي Masrawy

مصرع مساعد مدير أمن السويس وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة

06:37 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مصرع مساعد مدير أمن السويس وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة

أرشيفة

السويس - (أ ش أ)

لقي مساعد مدير أمن السويس اللواء مصطفي جنيدي واثنين من أمناء الشرطة مصرعهم إثر انقلاب سيارة شرطة بمنطقة وادي حجول بطريق السويس - القاهرة.

كان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قد تلقي بلاغا بانقلاب سيارة مساعده وبرفقته 2 من أمناء الشرطة و بالانتقال إلى موقع الحادث بمنطقة وادي حجول بطريق السويس- القاهرة تبين وفاتهم ، وذلك خلال تفقدهم الخدمات الأمنية بالمنطقة.

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مصراوي Masrawy

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