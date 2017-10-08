مصرع مساعد مدير أمن السويس وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة

السويس - (أ ش أ)

لقي مساعد مدير أمن السويس اللواء مصطفي جنيدي واثنين من أمناء الشرطة مصرعهم إثر انقلاب سيارة شرطة بمنطقة وادي حجول بطريق السويس - القاهرة.

كان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قد تلقي بلاغا بانقلاب سيارة مساعده وبرفقته 2 من أمناء الشرطة و بالانتقال إلى موقع الحادث بمنطقة وادي حجول بطريق السويس- القاهرة تبين وفاتهم ، وذلك خلال تفقدهم الخدمات الأمنية بالمنطقة.