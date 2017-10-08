ارتفاع عدد مصابي «حمى الضنك» في أسوان

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أعلن مستشفى حميات أسوان عن استقباله حالتين جديدتين مصابتين بحمى الضنك.

وصرح الدكتور نادى محروس مدير مستشفى حميات أسوان، بأن الأطباء احتجزوا حالتين داخل طابق العزل المخصص لاستقبال مصابي حمى الضنك.

وأضاف محروس في بيان له اليوم الأحد بأن أطباء المستشفى تولوا تقديم الرعاية الطبية للمصابين بإعطائهما العلاج اللازم.

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وأكد مدير «حميات أسوان» أن الحالات الأربع الأخيرة التى تم احتجازها على مدار الأسبوع الماضى بالمستشتفى للعلاج من فيروس حمى الضنك، تم تماثلها للشفاء تماما وخرجت، لافتًا إلى أن جميع هذه الحالات قادمة من البحر الأحمر.

وانتشرت حمى الضنك خلال الأيام القليلة الماضية فى مدن البحر الأحمر خاصة مدينة القصير، ووصلت أيضا إلى عدد من المحافظات.

وتشمل أعراض المرض التى تبدأ عادة من أربعة إلى ستة أيام بعد العدوى وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، ارتفاعا فى درجة الحرارة وصداعا شديدا وألما خلف العينين وآلاما بالمفاصل والعضلات وإعياءً وغثيانًا وقيئًا وطفحًا جلديا الذى يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى، ونزيفًا معتدلًا مثل نزيف الأنف واللثة أو كدمات سهلة.