وزير التعليم العالي ينقل تحيات «السيسي» لرئيس الجامعة الألمانية وطلابها

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شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية تسليم وتسلم رئاسة الجامعة الألمانية بالقاهرة والاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيس الجامعة في مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته أمام الطلاب أشاد الوزير بالمستوى التعليمي والبحثي الراقي للجامعة، مؤكدا أن الجامعة تعد نموذجا للتعاون النشط بين مصر وألمانيا الذي تجلى في تنظيم العام المصري الألماني عام 2007 والذي شهد العديد من الفعاليات العلمية والبحثية والأكاديمية بين الجانبين.

وأوضح الوزير أنه قام بزيارة مهمة لألمانيا في يوليو الماضي حيث بحث ملفات البحث العلمي والتعليم العالي والتكنولوجيا مع مسئولي التعليم والتكنولوجيا في ألمانيا كما قام بعقد محادثات مهمة مع مسئولي الهيئة الألمانية للتبادل العلميDAAD كما قام بزيارات لعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية.

ونقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية لأسرة الجامعة الألمانية في مصر وللطلاب فيها، معربًا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار في طريق العلم والبحث.

من جانبه قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إن احتفالية تسليم وتسلم رئاسة الجامعة من الدكتور محمود هاشم إلى الدكتور ياسر حجازي، ترمز للعديد من المبادئ والقيم النبيلة التي يجب أن نغرزها للأجيال القادمة، موجهًا شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنابة الدكتور خالد عبد الغفار لحضور حفل عملية التسليم والتسلم لرئيس الجامعة الجديد.

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كما شهد الحفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومؤسسة السويدي لتمويل منح دراسية لأوائل الثانوية العامة المصرية من جميع المحافظات المصرية بواقع منحتين دراسيتين لكل محافظة، حيث أكد د. أشرف منصور أن البروتوكول تجسيدا للتعاون بين الجامعة والمجتمع الصناعي وإسهاما في التنمية المجتمعية في مصر.

حضر الحفل الدكتور جمال شيحه، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، وهيدرون تمبل، مديرة سياسات البحث العلمى والعلاقات الأكاديمية والثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، والدكتور دوريتيا رولاند، سكرتير عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وميشيل فيبر رئيس جامعة أولم.