«تشريعية النواب» توافق على 6 اتفاقيات دولية

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وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على 6 اتفاقيات دولية في أول اجتماعات اللجنة، بعد قرار تشكيل هيئة المكتب خلال دور الانعقاد الثالث.

وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 الاتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية، وقرار اتفاقية قرض بين مصر والنقص العربي للإنماء الاقتصادي لإنشاء محطة كهربائية في مدينة كوم أمبو.

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ووافقت اللجنة على قرار 381 لسنة 2017 للموافقة على بنك التنمية الإفريقي بتخصيص أسهم في تحويل الأسهم المتاحة للاكتتاب لمصر إلى رأسمال بنك التنمية الإفريقي، والقرار رقم 443 بالموافقة على اتفاقية قرض بسن مصر والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في القضاء على إنفلونزا الطيور.

والموافقة على القرار رقم 444 بالموافقة على اتفاق قرض لشراء 100 جرار سكة حديد من البنك الأوروبي، فضلًا عن القرار رقم 445 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والصين في صورة منحة وزارة البيئة لمواجهة التغير المناخي.