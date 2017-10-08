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الثلاثاء.. فتح وحماس في القاهرة لإتمام ملف المصالحة

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الثلاثاء.. فتح وحماس في القاهرة لإتمام ملف المصالحة الثلاثاء.. فتح وحماس في القاهرة لإتمام ملف المصالحة

التحرير

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يستعد وفدا حركتى فتح وحماس للتوجه إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء، لبدء جلسات الحوار الافتتاحى لملف المصالحة، وسط تطلعات الشعب الفلسطينى لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية، التى من شأنها تقوية موقف المفاوض الفلسطينى فى عملية السلام، مع تطلع أنظار المواطنين الفلسطينيين صوب الرئيس أبو مازن، متوقعين صدور قرار منه بإلغاء الإجراءات المفروضة على القطاع.

زيارة وفدى فتح وحماس تتزامن مع مطالب رفعتها القوى الفلسطينية ورموز الرأى العام الفلسطينى للرئيس محمود عباس أبو مازن للتراجع عن الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه قطاع غزة، ودعاوى لحركتى فتح وحماس بالتوافق حول إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

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وقالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر طرح عدة ملفات مفصلية خلال أولى جلسات الحوار المقرر فى القاهرة ، التى تنطلق يوم 10 أكتوبر وسط أنباء عن وجود نوايا إيجابية من الطرفين للتوصل إلى حلول توافقية بشأنها، على الرغم من وجود تفاؤل حذر بشأن إمكانية تحقيق اختراق سريع لتلك الملفات خلال تلك الجلسات.

ويعد تحقيق المصالحة الفلسطينية إنجازًا غير مسبوق لنظام الرئيس أبو مازن من شأنه تقوية موقفه السياسى الداخلى والتفاوضى مع الجانب الإسرائيلى، وسيؤدى إلى إذابة الجليد، الذى أدى إلى جمود العملية السياسية على مدار "11" عامًا من الانقسام.

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التحرير

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