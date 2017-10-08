تعرف على مدة الصلاحية الأفضل لحفظ الأطعمة فى الفريزر

شيماء مصطفى

كثير منا يلجأ الى حفظ الأطعمة فى الفريزر مثل اللحوم والدواجن والخضراوات توفيرا للوقت والمجهود ’ ولكن يجب هنا معرفة مدة الصلاحية لكل نوع من هذة الأطعمة

اللحوم المفرومة

يجب حفظ اللحوم مدة لا تزيد عن 4 شهور

الخضراوات والفواكه

بعد غسلها جيدا والتأكد من جفافها من الماء يمكن حفظها مدة تصل الى 8 شهور

الأسماك والجمبرى

يجب ان لا تزيد المدة عن 4 شهور

السجق

يجب استخدام السجق بعد شهر من وضعه فى الفريزر

اللحوم والدواجن المطبوخة

يجب حفظها مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل

الدجاج الكامل

يمكن وضعها مدة تصل الى سنة

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads