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تعرف على مدة الصلاحية الأفضل لحفظ الأطعمة فى الفريزر

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تعرف على مدة الصلاحية الأفضل لحفظ الأطعمة فى الفريزر تعرف على مدة الصلاحية الأفضل لحفظ الأطعمة فى الفريزر

كثير منا يلجأ الى حفظ الأطعمة فى الفريزر مثل اللحوم والدواجن والخضراوات توفيرا للوقت والمجهود ’ ولكن يجب هنا معرفة مدة الصلاحية لكل نوع من هذة الأطعمة

اللحوم المفرومة

نتيجة بحث الصور عن لحم مفرومة

يجب حفظ اللحوم مدة لا تزيد عن 4 شهور

الخضراوات والفواكه

بعد غسلها جيدا والتأكد من جفافها من الماء يمكن حفظها مدة تصل الى 8 شهور

الأسماك والجمبرى

نتيجة بحث الصور عن مدة الصلاحية الأمثل لنوع كل طعام في الفريزر

يجب ان لا تزيد المدة عن 4 شهور

السجق

نتيجة بحث الصور عن سجق

يجب استخدام السجق بعد شهر من وضعه فى الفريزر

اللحوم والدواجن المطبوخة

نتيجة بحث الصور عن اللحوم والدواجن المطبوخة

يجب حفظها مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل

الدجاج الكاملصورة ذات صلة

يمكن وضعها مدة تصل الى سنة

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