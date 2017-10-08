عامر حسين: الجماهير لن تغادر برج العرب في حالة التأهل لكأس العالم

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كتب- كريم قماح

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أنه فى حاله فوز المنتخب الوطنى اليوم وحسم بطاقة التأهل لمونديال روسيا، ستقام احتفالية كبيرة داخل استاد برج العرب مباشرة فورًا انتهاء اللقاء.

وقال عامر خلال تصريحات صحفية إن الجمهور المتواجد فى ملعب برج العرب لن يغادر وستقام الاحتفالية مباشرة عقب انتهاء اللقاء ليكون يوم تاريخى للكرة المصرية.

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيرة الكونغولى فى تمام السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

يحتاج منتخبنا الوطنى للفوز بأى نتيجة لحسم بطاقة التأهل لمونديال روسيا عقب تعادل غانا وأوغندا سلبيًا بالأمس.