غارة أميركية تقتل 5 من القاعدة في مأرب

القاهرة - (مصراوي):

شنت طائرة أميركية دون طيار غارة جوية على محافظة مأرب وسط اليمن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 5 من مسلحي تنظيم القاعدة، حسب مصادر يمنية محلية.

وقال زعماء عشائر يمنية إن المسلحين كانوا على طريق في منطقة سعود بمدينة روان، عندما استهدف صاروخ سيارتهم التي شبت بها النيران، بحسب "سكاي نيوز".

وتشن طائرات أميركية دون طيار بين الحين والآخر، غارات تستهدف مسلحي التنظيم، الذي استغل الانهيار الأمني في الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع عملياته في اليمن.

وانزلق اليمن إلى الفوضى في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يتحالف حاليا مع المتمردين الحوثيون ضد الشرعية في اليمن.