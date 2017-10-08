العثور على 1600 قنبلة هاون في سرداب إحدي البنايات بالموصل

بغداد - أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بغداد، اليوم الأحد، العثور على 1600 قنبلة هاون في سرداب إحدى البنايات في الجانب الأيسر من الموصل.

وأضافت المديرية - في بيان وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوة أمنية من الاستخبارات قامت بنقل المضبوطات وتسليمها إلى الجهة المختصة.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر في الشرطة بأن قوة أمنية اعتقلت مطلوبا للقضاء بتهمة الإرهاب شمالي بغداد، لافتا إلى أن القوة نقلت المطلوب إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.