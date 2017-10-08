الجيش السوري الحر: انتشار كبير للقوات التركية في إدلب دون معارك
الجيش السوري الحر: انتشار كبير للقوات التركية في إدلب دون معارك
05:56 م الأحد 08 أكتوبر 2017
القوات التركية في إدلب
دمشق - أ ش أ
صرح رئيس أركان الجيش السوري الحر العميد أحمد بري اليوم الأحد، بأن ما يحدث في محافظة إدلب السورية هو انتشار القوات التركية وتأمين محاولة دخول الجيش الحر إلى المحافظة.
وأضاف بري - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه لا يوجد مخطط لمعركة بين تركيا والجيش الحر من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن هدف نشر القوات التركية في إدلب هو وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا.
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