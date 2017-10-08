الجامعة العربية: التحالف العربي ساعد في تخفيف الأوضاع الصعبة للشعب اليمني

القاهرة - (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفي أن التحالف العربي بذل على مدى السنوات الأخيرة جهودا كبيرة للتعامل والتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، لافتا إلى مسئولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام خلال الحرب.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم الأمين العام اليوم تعليقا على ما تضمنه التقرير السنوي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لانتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح القائم في اليمن.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي "إنه ومع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باعتبارهم إحدى الفئات التي تتمتع بحماية خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان يستلزم تبني نهجا أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن".

وأضاف "أن التقرير كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسئولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن".

وأشار إلي أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن، وعلى أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها.

كما أكد ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني، والتي كان من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.