المرصد: مقتل 11 مدنيًا في غارات جوية على سوق بريف إدلب

احد السكان ينظر الى كشك محترق بعد غارة جوية على سو

(أ ف ب):

قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم طفلان الأحد في غارات جوية نسبت إلى قوات النظام السوري على سوق في معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشكل محافظة إدلب (شمال غرب) واحدة من أربع "مناطق خفض التوتر" تم الاتفاق على اعلانها في سوريا في مايو في إطار محادثات آستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبعد هدوء نسبي في الأشهر الأخيرة شنت قوات الرئيس السوري بشار الاسد وحليفته روسيا غارات جوية عدة في الأسابيع الأخيرة في محافظة إدلب أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بحسب المرصد.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استهدفت طائرات حربية سوقا في مدينة معرة النعمان" في محافظة إدلب، ناسبا الغارات إلى قوات النظام.

وأضاف "قتل 11 شخصا على الأقل بينهم طفلان، وسقط حوالى 20 جريحا، وحصيلة الضحايا قد ترتفع".

وأفاد المرصد عن مقتل 13 مدنيا على الأقل الجمعة والسبت في غارات جوية نسبت الى قوات النظام على خان شيخون في جنوب ادلب.

على صعيد آخر تبادلت القوات التركية الاحد اطلاق النار مع جهاديين على الأراضي السورية بالموازاة مع حشد تركيا قواتها على الحدود بعد اعلان عملية وشيكة في محافظة إدلب شمال شرق سوريا لطرد جهاديي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).