أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 11 مدنيًا في غارات جوية على سوق بريف إدلب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 11 مدنيًا في غارات جوية على سوق بريف إدلب

05:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017

المرصد: مقتل 11 مدنيًا في غارات جوية على سوق بريف إدلب

احد السكان ينظر الى كشك محترق بعد غارة جوية على سو

(أ ف ب):

قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم طفلان الأحد في غارات جوية نسبت إلى قوات النظام السوري على سوق في معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشكل محافظة إدلب (شمال غرب) واحدة من أربع "مناطق خفض التوتر" تم الاتفاق على اعلانها في سوريا في مايو في إطار محادثات آستانا برعاية وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبعد هدوء نسبي في الأشهر الأخيرة شنت قوات الرئيس السوري بشار الاسد وحليفته روسيا غارات جوية عدة في الأسابيع الأخيرة في محافظة إدلب أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بحسب المرصد.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استهدفت طائرات حربية سوقا في مدينة معرة النعمان" في محافظة إدلب، ناسبا الغارات إلى قوات النظام.

وأضاف "قتل 11 شخصا على الأقل بينهم طفلان، وسقط حوالى 20 جريحا، وحصيلة الضحايا قد ترتفع".

وأفاد المرصد عن مقتل 13 مدنيا على الأقل الجمعة والسبت في غارات جوية نسبت الى قوات النظام على خان شيخون في جنوب ادلب.

على صعيد آخر تبادلت القوات التركية الاحد اطلاق النار مع جهاديين على الأراضي السورية بالموازاة مع حشد تركيا قواتها على الحدود بعد اعلان عملية وشيكة في محافظة إدلب شمال شرق سوريا لطرد جهاديي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).

هذا المحتوى من

b26c8cd677.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الألمانية تؤكد تعرض فوج سياحي في تركيا لحادث سير

    أخبار

  • مصادر: الجيش التركي يشتبك مع هيئة تحرير الشام في ريف إدلب

    أخبار

  • نائب وزير الخارجية السوري: أردوغان مسؤول عن الدماء السورية

    أخبار

  • الصحفية التركية "أصلي أردوغان": تجربة السجن تشبه الحرب

    أخبار

إعلان

465afb449f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو