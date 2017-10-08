"البحوث الإسلامية": 849 أمينا جديدا للفتوى في مراكز الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محيي عفيفي، مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، أن المسابقة التي تم عقدها لاختيار أمناء الفتوى في مدن ومراكز الجمهورية أسفرت عن اختيار 849 واعظاً من إجمالي المتقدمين للمسابقة والذين تم إجراء اختبارات شفوية ومقابلات شخصية معهم.

وقال "عفيفي" في تصريحات صحفية، إن المسابقة التي تم عقدها لاختيار أمناء جدد للفتوى يأتي تلبية لحاجات مناطق الوعظ لهم على مستوى الجمهورية بعد افتتاح لجان للفتوى في مختلف المراكز؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى وتلبية احتياجات الناس لمتخصصين من الأزهر في هذا الشأن.

وأضاف عفيفي أن المسابقة شهدت عقد اختبارات شفوية ومقابلات شخصية شارك فيها متخصصون من علماء الأزهر الشريف للتأكد من توافر الشروط اللازمة للمتقدمين لهذه المهمة، مشيراً إلى أن الأمر لا يقف على اختيارهم فقط وإنما يتم تدريبهم من خلال عدة برامج متميزة تؤهلهم للقيام بالمهمة التي سيتم تكليفهم بها.

وأوضح أن انتشار لجان الفتوى في مدن ومراكز الجمهورية يقطع الطريق على أصحاب الفتاوى الشاذة والمضللة، ويسهل الوصول إلى الناس والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم دون تحملهم معاناة السفر لأماكن بعيدة، فضلاً عن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض النشء ونشر صحيح الدين بعيدا عن التشدد والغلو.