رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارتي الكهرباء والإسكان

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزراء الكهرباء، والاسكان، والتخطيط، لمتابعة الموقف المتعلق بمشروعات الكهرباء والإسكان.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزارء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قدم عرضاً حول المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية بما يسهم فى توفير كافة الاحتياجات من مصادر الطاقة لمختلف الاستخدامات السكانية والتجارية وإقامة المزيد من المشروعات التنموية في ضوء سياسة الدولة للتوسع العمراني.

وعرض مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الاسكان، والتي تتضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي والمتوسط ومشروعات تطوير العشوائيات، هذا فضلاً عن إقامة المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك العاصمة الادارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والعمل على إتاحة المزيد من الخدمات المتكاملة بها بهدف توفير مستوى معيشة أفضل يسهم في جذب السكان إلى تلك المدن والمجتمعات ويحد من التكدس داخل المدن القديمة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يضمن سرعة الاستفادة منها فى أقرب وقت ممكن.