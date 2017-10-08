​السيسي وبوهاري يبحثان هاتفيا تطوير العلاقات بين مصر ونيجيريا

القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس نيجيريا محمد بوهاري، بحثا خلاله سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز مكانة القارة في المحافل الدولية.

وأكد الرئيسان -خلال الاتصال الهاتفي-، على أهمية تضامن جميع دول القارة للدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية، حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومن جهته، أكد السيسي تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بنيجيريا وحرصها على تكثيف التشاور مع الرئيس النيجيري إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، معربا في الوقت ذاته عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.

وبدوره، أكد الرئيس النيجيري اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية التي تجمعها بمصر وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مبديا اهتمام نيجيريا بتفعيل أطر التعاون القائمة.

وأشاد الرئيس النيجيري، بمستوى التنسيق والتشاور بين الدولتين إزاء الموضوعات الاقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.