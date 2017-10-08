ضبط 431 سائقا تحت تأثير المخدرات في حملات للإدارة العامة للمرور على مدار شهر

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

‫وأسفرت الحملات - التي تمت تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور خلال شهر سبتمبر الماضي - عن ضبط 1044 قضية متنوعة في مجال البحث الجنائي، و431 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة، فضلا عن تنفيذ 174 حكما قضائيا متنوعا.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.