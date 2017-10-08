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اللاعب طارق حامد لوالدته: فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين

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مصراوي Masrawy

اللاعب طارق حامد لوالدته: فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين

05:42 م الأحد 08 أكتوبر 2017

اللاعب طارق حامد لوالدته: فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين

اللاعب طارق حامد

الدقهلية - رامي القناوي:

حالة من الترقب الممزوجة بالدعوات يعيشها أهالي قرية كفر الأصالي التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية لمؤازة المصري وابن قريتهم طارق حامد، نجم نادي ولاعب وسط دفاع المنتخب الوطني.

وأكدت والدة اللاعب، لمصراوي، أن ابنها وجميع زملائه لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز على المنتخب الكونغولي في لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وأضافت أن نجم المنتخب اتصل بها اليومي وقال لها: "فرحي أهلنا.. فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين".

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراة الليلة من أجل الصعود إلى بعد غياب 27 عامًا مستفيدًا من تعادل منافسه الأوغندي أمام غانا ضمن مباريات المجموعة.​​

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مصراوي Masrawy

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