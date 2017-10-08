اللاعب طارق حامد لوالدته: فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين

الدقهلية - رامي القناوي:

حالة من الترقب الممزوجة بالدعوات يعيشها أهالي قرية كفر الأصالي التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية لمؤازة المنتخب المصري وابن قريتهم طارق حامد، نجم نادي الزمالك ولاعب وسط دفاع المنتخب الوطني.

وأكدت والدة اللاعب، لمصراوي، أن ابنها وجميع زملائه لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز على المنتخب الكونغولي في لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأضافت أن نجم المنتخب اتصل بها اليومي وقال لها: "فرحي أهلنا.. فرحتنا في أكتوبر هتبقى فرحتين".

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراة الليلة من أجل الصعود إلى كأس العالم بعد غياب 27 عامًا مستفيدًا من تعادل منافسه الأوغندي أمام غانا ضمن مباريات المجموعة.​​