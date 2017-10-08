السيسي لنظيره النيجيري: علاقتنا تاريخية.. حان وقت التضامن

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس نيجيريا محمد بوهارى، حيث أكد الرئيس خلال الاتصال تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بنيجيريا.

وأعرب الرئيس السيسى عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون معها فى مختلف المجالات، كما أكد الرئيس حرص مصر على تكثيف التشاور مع الرئيس النيجيرى إزاء مختلف القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس النيجيرى اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية التى تجمعها بمصر، وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أكد الرئيس بوهارى اهتمام نيجيريا بتفعيل أطر التعاون القائمة، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور بين الدولتين إزاء الموضوعات الاقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقى المشترك.

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وتم خلال الاتصال مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تم تناول آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الافريقية وسبل تعزيز مكانة القارة فى المحافل الدولية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضامن جميع دول القارة للدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية.