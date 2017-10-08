عمال الخدمات بمدارس القليوبية: «مش لاقيين ناكل» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

«مبنقبضش من شهور ومش لاقيين ناكل».. هكذا وجه العشرات من عمال الخدمات المعاونة بالمدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم ومحافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي.

وطالب العمال بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لتسيير أمور حياتهم العائلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للكثير من الأسر المصرية والأسعار الجنونية.

وقال «ا.أ» أحد العاملين لـ"التحرير": «بقالى 9 سنين شغال باخد 130 جنيه شهريا، وصبرت من أجل التثبيت لحد ما اتنقلت على بند 2/3 الباب الأول من سنتين، وأصبح أجري 850 جنيها»، مضيفًا: «ياريت بنقبضهم، مش بس كده لا بناخد حوافز ولا بدلات ولا مكافآت الامتحانات السنوية، وغلبنا شكاوى للمسؤولين وبعتنا لكل الجهات ومفيش فايدة ولا حد بيعبرنا».

«ياريت صوتنا يوصل لرئيس الجمهورية والوزير».. هكذا بدأت «د . إ» إحدى العاملات حديثها عن المعاناة التى يعيشون فيها هى وزملاؤها، إذ أن غالبيتهم يعملون بإدارة طوخ منذ عشرات الأعوام، هى نفسها تعمل منذ 7 سنوات ويتعرضون لأزمات مستمرة آخرها عدم صرف الرواتب منذ 6 أشهر بدعوى عدم وجود ميزانية بصندوق المحافظة التي تصرف رواتبهم من خلاله، مشيرة إلى أن مرتباتهم تتراكم لعدة شهور وعند وصول الأموال تمنحهم الإدارة بعض الشهور وتترك الأخرى.

شاهد أيضا

من جانبه، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ"التحرير"، أن المحافظ اللواء محمود عشماوي اعتمد مبلغ 12مليون جنيه من وزارة المالية لصالح عمال الخدمات لصرف المستحقات المتأخرة.

وأكد عجلان أنه تم توزيع المبالغ على الإدارات التعليمية لضخها فى حسابات بطاقات العمال وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت، إذذ أن صرفها سيتم خلال البطاقة الذكية "الفيزا".