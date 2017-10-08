بعضهم بالاستاد.. أين يشجع المحافظون المنتخب في «موقعة الكونغو»؟

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كتب - كارم الديسطى - محمد مصباح - عوض سليم - طاهر الحسانى - محمود عبد الصبور - هيثم بطاح - عمرو الشامى - عبد الرحمن أبورية - إسلام عبد الخالق - وإسلام نبيل

يلتقى المنتخب الوطنى المصرى مع نظيره الكونغولى، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.

مشاهدة المباراة المرتقبة لن تقتصر على محبي كرة القدم فقط إذ قرر عدد من المحافظين مشاركة الجماهير في تشجيع المنتخب الوطني، على رأسهم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، الذى أعلن عن مشاهدته المباراة مع الجماهير على شاشة استاد نادى الإسماعيلي.

وعلمت "التحرير" أن محافظ أسوان، مجدى حجازى، سيشاهد المباراة داخل مكتبه فى الديوان العام.

فيما أوضح مصدر مسؤول بديوان عام محافظة الأقصر أن المحافظ محمد بدر قرر تشجيع المنتخب الوطني من مكتبه.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن المحافظ يتابع دائمًا المباريات الهامة من مكتبه بديوان عام المحافظة، بعد متابعة الأجواء والتأمينات مع مديرية الأمن، ومجالس المدن لتهيئة الأجواء أمام المواطنين.

كما كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة القليوبية، أن محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي سيشاهد «موقعة الكونغو» بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي، بصحبة عدد من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب ومسئولى الشباب والرياضة.

وصرحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بأنها ستشاهد المباراة من منزلها بمدينة الإسكندرية مع أولادها.

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وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لـ"التحرير" إنه سيشاهد مباراة المنتخب داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، متوقعا فوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شيء.

وكشف مصدر مقرب من الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن المحافظ سيشاهد المباراة في مكتبه بمبنى الديوان العام بالمشاركة مع عدد من المسؤولين بالمحافظة.

وقال مصدر مقرب من محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم أن الوزير سيشاهد المباراة بالاستاد الرياضي لأنه متواجد بالقاهرة وفي طريقه إلى المحافظة.

أما اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فتوقع فوز المنتخب الوطنى على الكونغو، بهدفين مقابل هدف واحد، وتأهل المنتخب للمشاركة في كأس العالم، مشيرا إلى أنه سيشاهد المباراة في الشاشات الكبرى مع الناس باستاد طنطا الرياضي.

فيما أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن مشاهدة المباراة داخل مكتبه مع نائبه اللواء سامى سيدهم، مؤكدًا على تجهيز وتشغيل شاشتي عرض واحدة أمام الديوان العام للمحافظة، والأخرى بمنطقة القومية؛ لنقل مباراة المنتخب القومي ونظيره الكونغولي.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لـ"التحرير" إنه سيتابع المباراة داخل مكتبه في الديوان العام لمحافظة قنا، وتمنى فوز المنتخب الوطني وتأهله لكأس العالم.