اجتمع رأي الأطباء على أن الأم الحامل أمامها حالتان لا ثالث لهما بشأن صيام الشهر الكريم، الحالة الأولى لا تتأثر بالصيام، ولا خوف على الوليد، وهنا يجب عليها الصيام، والحالة الثانية أن هناك ضررا على جنينها من الصيام؛ لذا عليها أن تفطر،

الدكتور عبد الحميد السبيلي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، أعد شروطًا لإفطار الحامل والمرضع.

متى تفطر الحامل؟

1- في حالات أمراض القلب المصاحبة للحمل؛ مثل هبوط القلب.

2- حالات السكّر المتقدمة، والتي تحتاج إلى حقن الأنسولين وما يتبعها من حتمية الانتظام في وجبتي الإفطار والغذاء.

3- فقر الدم الشديد المصاحب للحمل.

4-أن تكون مريضة بأمراض الكلى، وتعاني من ارتفاع نسبة الكريالتين، أو من أمراض المسالك البولية، والتي تتطلب تناول الكثير من السوائل، وإذا اطمأنت الحامل على عدم وجود حصوات بالكلى أو بالحالب يمكنها الصيام تحت إشراف الطبيب.

5- المصابة بقصور وظائف الكبد، أو بالتهاب كبدي مزمن.

6 - المصابة بالتهاب مزمن بالرئة ناتج عن ربو شعبي، وتستخدم بخاخة الاستنشاق.

7- يفضل عدم صيام الحامل التي سبق لها الإصابة بجلطات الأوعية الدموية، أو المصابة فعليا بجلطة، وكذلك من تستخدم صمامات صناعية معدنية بالقلب.

8- الحامل بتوأمين أو أكثر.

10- في حالات تسمم الحمل بكل أنواعها، حيثُ يظهر على شكل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة وزن الجسم؛ نتيجة لاحتجاز السوائل والأملاح، مع ارتفاع نسبة الزلال في البطن.

11- إذا شعرت بصداع شديد أو تشويش في رؤية العين، أو هبوط مع إجهاد عام، وعدم القدرة على القيام بأي نشاط، فهذا يعنى وجود انخفاض واضح في نسبة السكر بالدم، ويجب استشارة الطبيب المعالج.

12-كما ينصح بالإفطار إذا شعرت الحامل بهبوط في أداء الوظائف الحيوية لجسمها، والتي لا تتحسن بالاسترخاء، أو إذا شعرت بانخفاض واضح في حركات الجنين خاصة في الشهور الأخيرة.

13-إذا انتابتها حالات من القيء المستمر.