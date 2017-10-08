مبادرة لغرس 200 ألف شجرة مثمرة بمدارس البحيرة
مبادرة لغرس 200 ألف شجرة مثمرة بمدارس البحيرة
05:26 م الأحد 08 أكتوبر 2017
مبادرة لغرس 200 ألف شجرة مثمرة بمدارس البحيرة
البحيرة - أحمد نصرة:
أعلنت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، بدء الإعداد والتنسيق لمبادرة تشجير مدارس البحيرة بالأشجار المثمرة، بالتعاون مع نادي روتاري، ومديرية التربية والتعليم، والأبنية التعليمية وبعض الجمعيات الأهلية، إذ من المقرر تزويد المدارس وتشجيرها بعدد 200 ألف شجرة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، بممثلي تلك الجهات، في حضور بعض أعضاء مجلس النواب، إذ وجهت رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لتوزيع تلك الأشجار على جميع مدارس المحافظة.
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