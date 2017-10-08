​الخارجية تنسق مع السلطات الليبية لاستعادة رفات الأقباط المصريين

القاهرة- أ ش أ:

صرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الأحد، بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية على الانتهاء من إجراءات نقل رفات المواطنين المصريين، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الآثم في ليبيا عام 2015، إلى أرض الوطن.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات المصرية كانت قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إعلان السلطات الليبية عن القبض على عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي المتورطين في العديد من الجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها الحادث البشع الذي راح ضحيته 21 مواطنا مصريا.

وأوضح أن السفارة المصرية في ليبيا على تواصل دائم مع المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين لمتابعة عمليات التحقيقات الشاملة التي تجرى مع العناصر الإرهابية، ولتعجيل إجراءات نقل الرفات إلى أرض الوطن في أقرب فرصة.

وأكد مساعد وزير الخارجية على تواصل الوزارة مع الكنيسة المصرية لترتيب إجراءات استقبال ودفن شهداء الوطن، فضلا عن أنه يجري التواصل مع أهالي الشهداء لإطلاعهم على كافة الترتيبات.