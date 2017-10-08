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بالصور.. صياد بالإسكندرية ينقذ سلحفاة من الموت

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مصراوي Masrawy

بالصور.. صياد بالإسكندرية ينقذ سلحفاة من الموت

05:21 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

عثر صياد على سلحفاة بحرية "ترسة" في حالة إعياء شديد، اليوم الأحد، بشاطئ قرية عايدة السياحية في منطقة الساحل الشمالي غربي الإسكندرية.

وقال الصياد ويُدعى محمد خميس، إن السلحفاة تزن نحو 25 كيلو جرام وتعاني إصابات بعد تعرضها للاصطدام بالحواجز الخرسانية مع ارتفاع أمواج البحر.

وأشار خميس إلى أن عدم قدرة السلحفاة على السباحة منعه من إعادتها لمياه البحر مرة أخرى، إذ سلمها إلى معهد الأحياء المائية في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية.

وأضاف الصياد أن المعهد يعمل على علاج وإنقاذ السلحفاة من الموت تمهيدًا لإعادتها إلى البحر مرة أخرى، مشيرًا إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

جدير بالذكر أن السلحفاة البحرية والمعروفة بـ"الترسة" مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وعوامل بيئية وسلوكيات بشرية خاطئة.​

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