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​محمد صلاح يهدي أهالي قريته 20 تذكرة لحضور مباراة المنتخب

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مصراوي Masrawy

​محمد صلاح يهدي أهالي قريته 20 تذكرة لحضور مباراة

05:11 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​محمد صلاح يهدي أهالي قريته 20 تذكرة لحضور مباراة المنتخب

محمد صلاح

الغربية - مروة شاهين:

قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج ببسيون في محافظة الغربية، إن الفرعون المصري محمد صلاح أرسل 20 تذكرة لأهالي قريته لحضور مبارة المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكونغولي، والمقررة في استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن تصفيات - 2018.

وأضاف شتية أن قرية "نجريج " مسقط رأس صلاح الذى تربى وترعرع في كنف أفراد عائلته به طوال أكثر من 18 سنة مرت من حياته، لافتًا إلى أن صلاح عُرف بين أهالي القرية بحسن الخلق والتدين وحبه أهالي القرية.

وأشار عمدة القرية إلى أن جميع الأهالي يلتفون حول صلاح وزملائه من لاعبي المنتخب المصري، متمنيًا فوز المنتخب الوطني بمباراة اليوم الحاسمة في مشوار المنتخب نحو المونديال. ​​

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