تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ 15أكتوبر

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أحمد سليمان عفيفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالبت الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.