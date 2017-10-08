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تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ 15أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي لـ 15أكتوبر

05:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى أحمد سليمان ضد لائحة نادي الزمالك لـ 15أكتوبر

أحمد سليمان

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أحمد سليمان عفيفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالبت الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

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