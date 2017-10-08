وزيرا الري والزراعة يطلقان حملة قومية لغرس النخيل والزيتون بالمدارس

كتب- أحمد مسعد:

أطلق الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الأحد، حملة قومية لزراعة الأشجار بالمدارس تحت شعار "تبني نخلة في مدرستك" بمشاركة الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وحضرت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبًا عن محافظ القاهرة، وحسين زكي مدير عام التربية والتعليم بدائرة التبين، و النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية.



قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن الحملة تهدف إلى زراعة أشجار النخيل والتين والزيتون بالمدارس، لافتا إلى أن الحملة بدأت من مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الإعدادية بنات - دائرة التبين بحلوان.

وشارك وزيرا الري والزراعة، الطلاب بغرس فصائل النخيل بالمدرسة والزيتون والليمون والتوت وسط ترحيب كبير من الحضور بتلك المبادرة القومية.

وأوضح عبد العاطي، أن تلك الحملة تهدف إلى غرس عدد من الفاهيم والمهارات والثقافات بعقول الطلاب باعتبارهم أجيال المستقبل وقادة الغد التي ستحمل راية البلاد نحو التنمية والتقدم.

وأكد وزير الري، على أهمية التوعية بقيمة الزراعة وفوائدها البيئية، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة الحفاظ على المياه والإستغلال الأمثل لها في شتى نواحي الحياة ورفع كفاء استخدامها في ظل محدودية الموارد المائية.